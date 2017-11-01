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Главная страница → Раздел: События/СкандалыОдин из родителей ученицы начальной школы был убит SWAT при захвате заложницы
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Один из родителей ученицы начальной школы был убит SWAT при захвате заложницы


Один из родителей ученицы начальной школы был убит SWAT при захвате заложницы
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники полицейского спецназа были вынуждены применить оружие, когда во вторник вечером они штурмовали один из классов начальной школы в Риверсайде. Им пришлось выстрелить в одного из родителей, который в течение нескольких часов удерживал в заложниках учительницу.

Родитель, идентифицированный как 27-летний Лювелл Кеннон (Luvelle Kennon), скончался в больнице, сообщил сотрудник полиции Райан Райлсбэк (Ryan Railsback). Учительница Линда Монтгомери (Linda Montgomery) отделалась несколькими царапинами и ссадинами, когда злоумышленник схватил ее и затащил в пустую классную комнату.

Во время семичасовых переговоров с подозреваемым у полиции возникли сомнения, что Монтгомери жива, поэтому к вечеру было принято решение штурмовать класс. Неизвестно, был ли мужчина вооружен.

Пока не ясны мотивы родителя, но, по словам очевидцев, мужчина, у которого в школе учится дочь в первом классе, ворвался в здание и ударом в лицо сломал нос одному из учителей. Когда его попытались утихомирить, он схватил Монтгомери и заперся с ней в классе.

Полиция эвакуировала всех учеников во время происшествия и вернула детей родителям. Занятия в школе отменены до следующей недели.
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