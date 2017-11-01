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Действительно ли можно заразиться герпесом через губную помаду?


Действительно ли можно заразиться герпесом через губную помаду?
Фото: AmericaRU.com
Бытуют мнение, что не стоит пробовать образцы губных помад в магазине или краситься чужой, поскольку это может грозить заражением герпесом. Так ли это?

Врачи подтверждают, что можно заразиться герпесом через губную помаду, но это маловероятно. По словам доктора Янеллена Смита (Janellen Smith), профессора дерматологии в Медицинской школе университета Ирвина, вирус герпеса не живет долго вне тела человека.

«Технически, если кто-то с обострением болезни использовал губную помаду, а затем вы использовали ее сразу же, есть очень маленький шанс, что вы можете получить вирус. Если это происходит с разницей во времени, то шансов вообще нет», - подчеркнул он.

Профессор также заявил, что 90% людей уже имеют положительный результат штамм вируса герпеса HSV1. У большинства людей это никак не проявляется.
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