Действительно ли можно заразиться герпесом через губную помаду?

Фото: AmericaRU.com
Врачи подтверждают, что можно заразиться герпесом через губную помаду, но это маловероятно. По словам доктора Янеллена Смита (Janellen Smith), профессора дерматологии в Медицинской школе университета Ирвина, вирус герпеса не живет долго вне тела человека.
«Технически, если кто-то с обострением болезни использовал губную помаду, а затем вы использовали ее сразу же, есть очень маленький шанс, что вы можете получить вирус. Если это происходит с разницей во времени, то шансов вообще нет», - подчеркнул он.
Профессор также заявил, что 90% людей уже имеют положительный результат штамм вируса герпеса HSV1. У большинства людей это никак не проявляется.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Чем полезны бананы? →
- Среди девочек-подростков заметили тревожную тенденцию к причинению вреда самим себе →
- Ацетаминофен во время беременности связан с риском СДВГ у детей →
- Не ешьте слишком много черной лакрицы на Хеллоуин →
- 2100 городов превышают рекомендуемые уровни загрязнения, ухудшая изменение климата →
- Правильное питание – здоровые зубы →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118871
http://www.americaru.com/news/118871