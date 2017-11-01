Инопланетяне могут быть похожими на нас больше, чем мы думаем

1 ноября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Голливудские фильмы и научно-фантастическая литература питают веру в то, что инопланетяне - это чужие, часто монстроподобные существа, которые очень отличаются от людей. Новые исследования показывают, что мы могли бы иметь больше общего с нашими внеземными соседями, чем первоначально предполагалось.В новом анализе, опубликованном в Международном журнале астробиологии, ученые из Оксфордского университета впервые предлагают версии, как эволюционная теория может использоваться для лучшего понимания внешнего облика и поведения возможных пришельцев. Исследование показывает, что инопланетяне потенциально формируются теми же процессами и механизмами, которые формируют людей - такими как естественный отбор.Сэм Левин (Sam Levin), исследователь из Оксфорда, отметил: «Основная задача астробиологов - думать о том, что может быть внеземной жизнью. В нашей статье мы предлагаем альтернативный подход, который заключается в использовании эволюционной теории, чтобы сделать прогнозы, которые не зависят от жизни на Земле. Например, такие существа могут не иметь ДНК и дышать азотом, но естественный отбор будет работать и на них».