Инопланетяне могут быть похожими на нас больше, чем мы думаем

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В новом анализе, опубликованном в Международном журнале астробиологии, ученые из Оксфордского университета впервые предлагают версии, как эволюционная теория может использоваться для лучшего понимания внешнего облика и поведения возможных пришельцев. Исследование показывает, что инопланетяне потенциально формируются теми же процессами и механизмами, которые формируют людей - такими как естественный отбор.
Сэм Левин (Sam Levin), исследователь из Оксфорда, отметил: «Основная задача астробиологов - думать о том, что может быть внеземной жизнью. В нашей статье мы предлагаем альтернативный подход, который заключается в использовании эволюционной теории, чтобы сделать прогнозы, которые не зависят от жизни на Земле. Например, такие существа могут не иметь ДНК и дышать азотом, но естественный отбор будет работать и на них».
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