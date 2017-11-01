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Главная страница → Раздел: ПрогрессПланета-монстр у маленькой звезды ломает теорию формирования
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Планета-монстр у маленькой звезды ломает теорию формирования


Планета-монстр у маленькой звезды ломает теорию формирования
Фото: AmericaRU.com
Гигантская планета, существование которой ранее считалось крайне маловероятным, обнаружилась на орбите вокруг маленькой звезды. Открытие сделан Международным союзом астрономов и университетом Уорика.

NGTS-1b в сравнении с размерами своей звезды – монстр. Впервые во Вселенной ученые обнаружили такое сочетание. Оно ротиворечит теориям о том, что планета большого размера не может образоваться у такой маленькой звезды. Согласно этим теориям, маленькие звезды могут легко образовывать скалистые планеты, но для газовых гигантов не могут собрать достаточно материи. Однако это оказалось не так.

Система обнаружена с помощью новейшего инструмента для наблюдений Transit Survey, предназначенного для поиска транзита планет на фоне ярких звезд.

NGTS-1b находится на расстоянии 600 световых лет от нас - это газовый гигант размером с Юпитер, который вращается вокруг звезды вдвое меньше нашего Солнца.
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