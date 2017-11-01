Планета-монстр у маленькой звезды ломает теорию формирования

1 ноября 2017 года, 13:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Гигантская планета, существование которой ранее считалось крайне маловероятным, обнаружилась на орбите вокруг маленькой звезды. Открытие сделан Международным союзом астрономов и университетом Уорика.NGTS-1b в сравнении с размерами своей звезды – монстр. Впервые во Вселенной ученые обнаружили такое сочетание. Оно ротиворечит теориям о том, что планета большого размера не может образоваться у такой маленькой звезды. Согласно этим теориям, маленькие звезды могут легко образовывать скалистые планеты, но для газовых гигантов не могут собрать достаточно материи. Однако это оказалось не так.Система обнаружена с помощью новейшего инструмента для наблюдений Transit Survey, предназначенного для поиска транзита планет на фоне ярких звезд.NGTS-1b находится на расстоянии 600 световых лет от нас - это газовый гигант размером с Юпитер, который вращается вокруг звезды вдвое меньше нашего Солнца.