Планета-монстр у маленькой звезды ломает теорию формирования

Фото: AmericaRU.com
NGTS-1b в сравнении с размерами своей звезды – монстр. Впервые во Вселенной ученые обнаружили такое сочетание. Оно ротиворечит теориям о том, что планета большого размера не может образоваться у такой маленькой звезды. Согласно этим теориям, маленькие звезды могут легко образовывать скалистые планеты, но для газовых гигантов не могут собрать достаточно материи. Однако это оказалось не так.
Система обнаружена с помощью новейшего инструмента для наблюдений Transit Survey, предназначенного для поиска транзита планет на фоне ярких звезд.
NGTS-1b находится на расстоянии 600 световых лет от нас - это газовый гигант размером с Юпитер, который вращается вокруг звезды вдвое меньше нашего Солнца.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Инопланетяне могут быть похожими на нас больше, чем мы думаем →
- ОАЭ хотят построить город для колонизации Марса стоимостью 136 миллионов долларов →
- На Юпитере две авроры пульсируют в своем собственном ритме →
- NASA настраивается на Хеллоуин и публикует свой плейлист жутких саундтреков →
- Самое раннее зарегистрированное солнечное затмение помогает определить историю египетских фараонов →
- Новый конец света – 19 ноября →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118867
http://www.americaru.com/news/118867