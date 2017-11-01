Как знаменитости оделись на Хэллоуин-2017?

Фото: AmericaRU.com
Джонатан Чебан пример облик Сонни, а Шер переоделась звезда риелити-шоу Ким Кардашян. В таком виде они пришли на ежегодную вечеринку по случаю Хэллоуина в «Casamigos» и на Met Gala Halloween party. Шер, кстати, понравилось, как ее представила армянка Кардашьян. Позднее она также примерила образ Майкла Джексона, а ее сестра Кортни – Мадонны.
Брюс Уиллис и его помощник переоделись девочками-близнецами в голубых платьицах из «Сияния». Актеры Джейми Кинг и Кайл Ньюман вместе со своими детьми превратились в Power Rangers. Ариана Гранде и ее друг Даг Миддлбрук решили омолодить ретро-гламур в образах Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Гиги Хадид примерила костюм астронавтов НАСА.
Зои Кравитц предстала в образе Марлы из «Бойцовского клуба», а Джейсон Деруто превратился в Короля Ночи из «Игры престолов».
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