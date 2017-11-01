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Главная страница → Раздел: ЭкономикаWalmart хочет, чтобы американцы устраивали вечеринки в магазинах на Рождество
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Walmart хочет, чтобы американцы устраивали вечеринки в магазинах на Рождество


Walmart хочет, чтобы американцы устраивали вечеринки в магазинах на Рождество
Фото: AmericaRU.com
Стремясь избавиться от имиджа только розничного продавца без излишеств, Walmart планирует провести в своих магазинах тысячи праздничных вечеринок, чтобы клиенты покупали подарки на Рождество в сети, а не у конкурентов.

Ключевой частью стратегии Walmart в рождественский сезон станет проведение 20 000 праздничных вечеринок в 4700 магазинах, а также масштабные демонстрации продуктов в магазинах. Первая такая серия вечеринок будет сосредоточена на игрушках и состоится 4 ноября. Затем, в сезон покупок Walmart проведет вечеринки, которые будут посвящены развлечениям (2 декабря) и подаркам (16 декабря).

«У нас будет полная доступность лучших товаров, и наши полки магазинов опустошатся от продаж», - считают главный торговый советник Walmart Стив Братспис (Steve Bratspies).
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