Walmart хочет, чтобы американцы устраивали вечеринки в магазинах на Рождество

1 ноября 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118863

Стремясь избавиться от имиджа только розничного продавца без излишеств, Walmart планирует провести в своих магазинах тысячи праздничных вечеринок, чтобы клиенты покупали подарки на Рождество в сети, а не у конкурентов.Ключевой частью стратегии Walmart в рождественский сезон станет проведение 20 000 праздничных вечеринок в 4700 магазинах, а также масштабные демонстрации продуктов в магазинах. Первая такая серия вечеринок будет сосредоточена на игрушках и состоится 4 ноября. Затем, в сезон покупок Walmart проведет вечеринки, которые будут посвящены развлечениям (2 декабря) и подаркам (16 декабря).«У нас будет полная доступность лучших товаров, и наши полки магазинов опустошатся от продаж», - считают главный торговый советник Walmart Стив Братспис (Steve Bratspies).