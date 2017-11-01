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На Манхэттене произошел теракт, среди погибших есть иностранные туристы


На Манхэттене произошел теракт, среди погибших есть иностранные туристы
Фото: AmericaRU.com
Туристы из Аргентины и Бельгии - среди погибших во время теракта на Манхэттене. Террорист на грузовике въехал на велосипедную дорожку, где стояли аргентинские гости, приехавшие на праздник дружбы с Америкой.

В результате теракта погибло 5 гостей из Аргентины. Шестой аргентинец из группы Мартин Марро получил критические травмы шеи во время атаки, он находится больнице в Манхэттене. Правительство страны определило убитых жертв как Эрнана Мендосу, Диего Анджелини, Алехандро Панькуко, Ариэля Эрлия и Эрнана Ферруки. Эрлий был известным бізнесменом, владельцем завода по производству стали в Росарио, Ферруки был архитектором. Все они приехали в Нью-Йорк на 30-летие воссоединения двух стран.

Также среди погибших оказался один бельгиец, трое пострадали, это подтвердил заместитель премьера Бельгии Дидье Рейндерс.

В результате нападения погибло 8 человек, еще около десятка получили ранения. Среди раненых есть подростки и немецкий турист.

За рулем грузовика сидел 29-летний Сайфулло Саипов. Он арендовал машину в Home Depot.
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