ЦРУ занималось поисками Гитлера в Латинской Америке

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В одном из документов от 3 октября 1955 года, сказано, что с агентом ЦРУ, который проходил под кодовым именем «CIMELODY-3», связался «надежный друг, который служил под его (Гитлера) командованием в Европе, и который в настоящее время проживает в Маракайбо (Венесуэла)».
Этот безымянный друг поведал агенту ЦРУ, что бывший немецкий солдат СС по имени Филипп Ситроен рассказал, что Гитлер жив, и что бывший диктатор не может быть привлечен к уголовной ответственности как военный преступник, так как прошло уже десять лет после войны. По словам Ситроена, он выходил на связь с Гитлером «примерно раз в месяц» во время командировок в Колумбию, где и прятался фюрер. После 1955 год Гитлер перебрался в Аргентину.
Однако из других документов видно, что ЦРУ скептично относилась к этой информации.
«Огромные усилия, потраченные, чтобы подтвердить слухи о бегстве Гитлера, могли быть расширены, однако предлагаем свернуть всю деятельность по этому вопросу», - говорится в документе.
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