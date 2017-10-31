Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:44 pm | Чикаго 1:44 pm | Сан-Франциско 11:44 am
Главная страница → Раздел: В миреИран ограничил дальность своих ракет
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Иран ограничил дальность своих ракет


Иран ограничил дальность своих ракет
Фото: AmericaRU.com
Высший руководитель Ирана ограничил диапазон баллистических ракет, произведенных в стране, до 2000 километров (1240 миль), заявил во вторник глава Корпуса Стражей Исламской Революции. Такой диапазон сужает доступ лишь к потенциальным целям Ближнего Востока.

Комментарии генерала Мохаммада Али Джафари (Mohammad Ali Jafari) перед журналистами ознаменовали первое признание того, что аятолла Али Хомейни (Ali Khamenei) наложил ограничения на программу баллистических ракет страны. Похоже, что иранские власти пытаются усилить свою программу, которую они часто описывают как оборонительную, в отличие от Северной Кореи, которая теперь используют свой арсенал для угрозы Соединенным Штатам.

«Это политическое решение, - сказал Майкл Эллеман (Michael Elleman), старший научный сотрудник по вопросам противоракетной обороны Международного института стратегических исследований в Вашингтоне. - Я думаю, что когда об этом заявляет высшее руководство страны, то эта информация имеет несколько иное значение».

Дальность 2000 км охватывает большую часть Ближнего Востока, включая Израиль и американские военные базы в этом регионе, что не может не вызвать обеспокоенности у США и их союзников.

«Сегодня диапазон наших ракет, как диктует политика высшего руководителя Ирана, ограничен 2000 километрами, хотя мы способны увеличить этот диапазон, - сказал Джафари. - Американцы, их военные силы и их интересы находятся в радиусе 2000 километров вокруг нас, и мы можем реагировать на любые возможные отчаянные атаки».
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118857
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus