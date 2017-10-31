Иран ограничил дальность своих ракет

31 октября 2017 года, 20:14

Фото: AmericaRU.com

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Высший руководитель Ирана ограничил диапазон баллистических ракет, произведенных в стране, до 2000 километров (1240 миль), заявил во вторник глава Корпуса Стражей Исламской Революции. Такой диапазон сужает доступ лишь к потенциальным целям Ближнего Востока.Комментарии генерала Мохаммада Али Джафари (Mohammad Ali Jafari) перед журналистами ознаменовали первое признание того, что аятолла Али Хомейни (Ali Khamenei) наложил ограничения на программу баллистических ракет страны. Похоже, что иранские власти пытаются усилить свою программу, которую они часто описывают как оборонительную, в отличие от Северной Кореи, которая теперь используют свой арсенал для угрозы Соединенным Штатам.«Это политическое решение, - сказал Майкл Эллеман (Michael Elleman), старший научный сотрудник по вопросам противоракетной обороны Международного института стратегических исследований в Вашингтоне. - Я думаю, что когда об этом заявляет высшее руководство страны, то эта информация имеет несколько иное значение».Дальность 2000 км охватывает большую часть Ближнего Востока, включая Израиль и американские военные базы в этом регионе, что не может не вызвать обеспокоенности у США и их союзников.«Сегодня диапазон наших ракет, как диктует политика высшего руководителя Ирана, ограничен 2000 километрами, хотя мы способны увеличить этот диапазон, - сказал Джафари. - Американцы, их военные силы и их интересы находятся в радиусе 2000 километров вокруг нас, и мы можем реагировать на любые возможные отчаянные атаки».