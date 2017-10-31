Житель Флориды сказал полиции, что найденная мертвая женщина – секс-кукла

Фото: AmericaRU.com
Когда сотрудники направились к комнате 32-летнего Джерома Райта (Jerome Wright), тот вышел из спальни «голый и потный», пожаловавшись полиции на больной живот. В комнате Райта была найдены следы крови, а в шкафу останки 52-летней Деанны Клендинен (Deanna Clendinen). По словам властей, Клендинен дружила с Райтом и иногда проживала с ним.
У тела был разрезан живот и извлечены некоторые внутренние органы. Их позже обнаружили в мусорном ведре вне дома.
Ужасную сцену Райт объяснил просто – все это, включая внутренние органы, «заказано в Интернете», а тело в шкафу это секс-кукла, «сделанная из плоти». Подругу же он не видел уже полгода.
Райт был арестован по обвинению в надругательстве над трупом. Обвинение в убийстве пока что не предъявлено, полиция ждет результатов психиатрической экспертизы.
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