Житель Флориды сказал полиции, что найденная мертвая женщина – секс-кукла

31 октября 2017 года, 19:55

Фото: AmericaRU.com

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Житель Флориды придумал оригинальное оправдание, когда сотрудники полиции обнаружили в его стенном шкафу труп женщины. Полиция Майами прибыла на вызов после звонка женщины, которая пожаловалась на характерный неприятный запах из комнаты ее сына.Когда сотрудники направились к комнате 32-летнего Джерома Райта (Jerome Wright), тот вышел из спальни «голый и потный», пожаловавшись полиции на больной живот. В комнате Райта была найдены следы крови, а в шкафу останки 52-летней Деанны Клендинен (Deanna Clendinen). По словам властей, Клендинен дружила с Райтом и иногда проживала с ним.У тела был разрезан живот и извлечены некоторые внутренние органы. Их позже обнаружили в мусорном ведре вне дома.Ужасную сцену Райт объяснил просто – все это, включая внутренние органы, «заказано в Интернете», а тело в шкафу это секс-кукла, «сделанная из плоти». Подругу же он не видел уже полгода.Райт был арестован по обвинению в надругательстве над трупом. Обвинение в убийстве пока что не предъявлено, полиция ждет результатов психиатрической экспертизы.