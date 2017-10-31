Маккейн призвал США излечиться от пагубных теорий заговоров: Америка – проснись!

31 октября 2017 года, 19:12

Фото: AmericaRU.com

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Сенатор Джон Маккейн (John McCain) призвал Америку проснуться. Герой войны во Вьетнаме выступил в понедельник вечером в Военно-морской академии США, обратившись к аудитории: «Пора покончить с пропагандой сумасшедшей теории заговора».«Мы спим в наших эхо-камерах, где наши взгляды всегда подтверждаются, а информация, которая им противоречит, всегда поддельна, - сказал Маккейн. - Мы увязли в нашей поляризованной политике, которая преувеличивает наши разногласия, ищет козлов отпущения вместо ответов и ведет к тому, чтобы сбивать нас с системы правления, основанной на компромиссе, сотрудничестве и сдержанности. Время просыпаться».Выступая перед группой курсантов, Маккейн, похоже, завуалировано кивнул в сторону президента Трампа, проводя аналогии с политикой изоляционизма и развитием фашизма после Первой мировой войны.Его комментарии о теориях и пропаганде заговора явно касались главнокомандующего и его сторонников, которые постоянно оперируют термином «поддельные новости» и регулярно сомневаются в достоверности статей и событий, о которых сообщают левые СМИ, такие как MSNBC или CNN.«Мы должны напомнить нашим сыновьям и дочерям, что мы стали самым могущественным государством на земле, разрушая стены, а не строя их», – сказал сенатор.