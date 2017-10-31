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Чем полезны бананы?


Чем полезны бананы?
Фото: AmericaRU.com
Бананы - один из самых популярных фруктов в мире. По данным Организации объединенных наций, глобальный экспорт бананов в 2015 году достиг около 18 миллионов тонн, из которых около половины отправились в США и на европейский рынок.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, ежегодно каждый человек съедает более 5 килограмм бананов. Бананы богаты калием и пектином, а также они могут быть хорошим способом получения магния и витаминов С и В6. «Известно, что бананы уменьшают отечность, защищают от развития диабета 2 типа, помогают при потере веса, укрепляют нервную систему и помогают в производстве белых кровяных телец - все из-за высокого уровня витамина B6, который содержит бананы», - говорит диетолог Лаура Флорес (Laura Flores).

Кроме того, зеленые бананы могут помочь в борьбе с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как диарея и язва, и помогают снизить уровень холестерина и артериального давления. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что уровень питательных веществ растет по мере созревания фруктов. Бананы с темными пятнами на кожуре в восемь раз эффективнее увеличивали количество белых кровяных телец, которые борются с бактериями, грибами, вирусами и другими патогенными микроорганизмами.
Бананы также полезны для здоровья сердца, помогают улучшить настроение, укрепить кости. Кроме того, умеренное потребление бананов поможет защитить от рака почек.
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