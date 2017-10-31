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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСреди девочек-подростков заметили тревожную тенденцию к причинению вреда самим себе
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Среди девочек-подростков заметили тревожную тенденцию к причинению вреда самим себе


Среди девочек-подростков заметили тревожную тенденцию к причинению вреда самим себе
Фото: AmericaRU.com
Новые исследование, проведенное британскими учеными, показало резкое увеличение числа девочек-подростков, в последние годы сообщающих о причинении вреда самим себе. Отмечается, что девочки гораздо более склонны к причинению ущерба себе по сравнению с их ровесниками мальчиками.

Причинение вреда себе среди детей и подростков является серьезной проблемой общественного здравоохранения в странах всего мира и является самым сильным фактором риска совершения самоубийства, которое является второй ведущей причиной смерти среди 15-29-летних молодых людей, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Наиболее распространенным способом причинения вреда себе названа передозировка наркотиками, затем идут порезы на руках, отравления, а также другие, включая удушение, прыжки с высоты и ожоги. Чтобы понять тенденцию среди подростков в Великобритании, специалисты Манчестерского университета изучили данные более 16900 человек в возрасте от 10 до 19 лет. Они обнаружили, что уровень нанесения вреда себе у девочек в возрасте от 13 до 16 лет вырос до 68 процентов.

Кроме того, поведение, вызывающее тревогу, было значительно более распространено у девочек - этот показатель составлял 37,4 на 10000 девочек, по сравнению с 12,3 на 10000 мальчиков. Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ».

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