Среди девочек-подростков заметили тревожную тенденцию к причинению вреда самим себе

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Причинение вреда себе среди детей и подростков является серьезной проблемой общественного здравоохранения в странах всего мира и является самым сильным фактором риска совершения самоубийства, которое является второй ведущей причиной смерти среди 15-29-летних молодых людей, по данным Всемирной организации здравоохранения.
Наиболее распространенным способом причинения вреда себе названа передозировка наркотиками, затем идут порезы на руках, отравления, а также другие, включая удушение, прыжки с высоты и ожоги. Чтобы понять тенденцию среди подростков в Великобритании, специалисты Манчестерского университета изучили данные более 16900 человек в возрасте от 10 до 19 лет. Они обнаружили, что уровень нанесения вреда себе у девочек в возрасте от 13 до 16 лет вырос до 68 процентов.
Кроме того, поведение, вызывающее тревогу, было значительно более распространено у девочек - этот показатель составлял 37,4 на 10000 девочек, по сравнению с 12,3 на 10000 мальчиков. Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ».
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