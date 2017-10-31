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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАцетаминофен во время беременности связан с риском СДВГ у детей
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Ацетаминофен во время беременности связан с риском СДВГ у детей


Ацетаминофен во время беременности связан с риском СДВГ у детей
Фото: AmericaRU.com
Обезболивающее средство Ацетаминофен считается безопасным для беременных женщин. Но новое исследование добавило доказательств, связывающих препарат с повышенным риском поведенческих проблем у детей.

Специалисты Норвежского института общественного здравоохранения обнаружили, что среди почти 113 тысяч детей, у тех, чьи матери принимали препарат во время беременности, с большей вероятностью диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. Однако связь была обусловлена длительным приемом - особенно месяц или дольше. Когда будущие матери принимали Ацетаминофен в течение 29 дней или более во время беременности, у их детей в два раза чаще диагностировали СДВГ.

С другой стороны, когда будущие мамы употребляли таблетки в течение недели или менее, их дети имели более низкий риск развития СДВГ. Ацетаминофен наиболее известен под торговой маркой Tylenol, но он является активным ингредиентом многих болеутоляющих средств.

Результаты были опубликованы в журнале «Pediatrics».
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