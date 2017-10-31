Ацетаминофен во время беременности связан с риском СДВГ у детей

Фото: AmericaRU.com
Специалисты Норвежского института общественного здравоохранения обнаружили, что среди почти 113 тысяч детей, у тех, чьи матери принимали препарат во время беременности, с большей вероятностью диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. Однако связь была обусловлена длительным приемом - особенно месяц или дольше. Когда будущие матери принимали Ацетаминофен в течение 29 дней или более во время беременности, у их детей в два раза чаще диагностировали СДВГ.
С другой стороны, когда будущие мамы употребляли таблетки в течение недели или менее, их дети имели более низкий риск развития СДВГ. Ацетаминофен наиболее известен под торговой маркой Tylenol, но он является активным ингредиентом многих болеутоляющих средств.
Результаты были опубликованы в журнале «Pediatrics».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Чем полезны бананы? →
- Среди девочек-подростков заметили тревожную тенденцию к причинению вреда самим себе →
- Не ешьте слишком много черной лакрицы на Хеллоуин →
- 2100 городов превышают рекомендуемые уровни загрязнения, ухудшая изменение климата →
- Правильное питание – здоровые зубы →
- Ученые рассказали, как нужно правильно худеть →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118847
http://www.americaru.com/news/118847