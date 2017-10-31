Родители попали в тюрьму за найденные личинки в подгузниках их детей

Фото: AmericaRU.com
Полиция обвинила 25-летнюю Джеми Хайатт (Jamie Hiatt) и 26-летнего Майкла Патрика МакНайт (Michael Patrick McKnight) из Лексингтона в жестоком обращении с детьми. Их
поместили в тюрьму с залогом 10 тысяч долларов с каждого. Есть ли у молодых людей адвокаты, не известно.
Полиция Лексингтона сообщила, что сотрудники, которые проверяли уровень благополучия семьи, обнаружили семерых детей в возрасте до шести лет с признаками недоедании и в нечистоплотном виде. Капитан Майкл Хант (Michael Hunt) сказал, что сотрудники не смогли не заметить запахи фекалий и мочи, когда вошли в дом. Условия жизни в доме они назвали «крайне бедными».
Удручающий вид детей вызвал беспокойство у проверяющих, детей доставили в Баптистский медицинский центр. Там и обнаружилось, что у 18-месячных близнецов в подгузниках личинки.
Сейчас дети в хорошем состоянии, ожидается, что их заберет кто-либо из членов семьи или приемные родители. Остальные дети лечатся от недоедания, их ждет та же участь.
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