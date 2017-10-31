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Родители попали в тюрьму за найденные личинки в подгузниках их детей


Родители попали в тюрьму за найденные личинки в подгузниках их детей
Фото: AmericaRU.com
Пара из Северной Каролины обвиняется в жестоком обращении с детьми, после обнаружения личинок в подгузниках 18-месячных близнецов. Всего на попечении родителей семеро детей.

Полиция обвинила 25-летнюю Джеми Хайатт (Jamie Hiatt) и 26-летнего Майкла Патрика МакНайт (Michael Patrick McKnight) из Лексингтона в жестоком обращении с детьми. Их

поместили в тюрьму с залогом 10 тысяч долларов с каждого. Есть ли у молодых людей адвокаты, не известно.

Полиция Лексингтона сообщила, что сотрудники, которые проверяли уровень благополучия семьи, обнаружили семерых детей в возрасте до шести лет с признаками недоедании и в нечистоплотном виде. Капитан Майкл Хант (Michael Hunt) сказал, что сотрудники не смогли не заметить запахи фекалий и мочи, когда вошли в дом. Условия жизни в доме они назвали «крайне бедными».

Удручающий вид детей вызвал беспокойство у проверяющих, детей доставили в Баптистский медицинский центр. Там и обнаружилось, что у 18-месячных близнецов в подгузниках личинки.

Сейчас дети в хорошем состоянии, ожидается, что их заберет кто-либо из членов семьи или приемные родители. Остальные дети лечатся от недоедания, их ждет та же участь.
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