Жителя Флориды арестовали за видео-вуайеризм: мужчина снимал на скрытые камеры свою дочь

31 октября 2017 года, 16:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Девушка из Флориды обнаружила скрытые камеры в своей спальне и ванной, после того как заглянула в компьютер семьи. Там она нашла фотографии и видео, на которых она переодевалась или принимала душ.48-летний Мэттью Бордо (Matthew Bordeaux) использовал камеры, которые были скрыты внутри электрической розетки в спальне дочери, а также адаптер переменного тока в ванной, чтобы снимать обнаженные видео. В судебных документах не указано на характер отношений в семье, однако значиться, что Бордо, его сожительница и дочь, последние семь лет «жили как семья».Девушка решила порыться в компьютере, который служил для нужд всей семьи. У нее были подозрения, что у Бордо были еще отношения с кем-то, однако вместо доказательств своих подозрений, в профиле отца, не защищенным паролем, дочь обнаружила непристойные файлы.В результате расследования на компьютере было найдено более 2500 фотографий и видеофайлов, которые накапливались с декабря 2016 года. На них фигурирует жертва съемок в ванне и спальне.Бордо арестован по обвинению в видео-вуайризме.