Жителя Флориды арестовали за видео-вуайеризм: мужчина снимал на скрытые камеры свою дочь

Фото: AmericaRU.com
48-летний Мэттью Бордо (Matthew Bordeaux) использовал камеры, которые были скрыты внутри электрической розетки в спальне дочери, а также адаптер переменного тока в ванной, чтобы снимать обнаженные видео. В судебных документах не указано на характер отношений в семье, однако значиться, что Бордо, его сожительница и дочь, последние семь лет «жили как семья».
Девушка решила порыться в компьютере, который служил для нужд всей семьи. У нее были подозрения, что у Бордо были еще отношения с кем-то, однако вместо доказательств своих подозрений, в профиле отца, не защищенным паролем, дочь обнаружила непристойные файлы.
В результате расследования на компьютере было найдено более 2500 фотографий и видеофайлов, которые накапливались с декабря 2016 года. На них фигурирует жертва съемок в ванне и спальне.
Бордо арестован по обвинению в видео-вуайризме.
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