Не ешьте слишком много черной лакрицы на Хеллоуин

Фото: AmericaRU.com
Вещество в черной солодке под названием глицирризин может привести к снижению уровня калия в теле. Это, в свою очередь, может стать причиной аномальных средечных ритмов, повышения давления, мышечной слабости, отека и даже сердечной недостаточности. Риск особенно велик, если вам больше 40 лет.
В течение праздников не стоит есть больше 50 граммов черной лакрицы в сутки. Употребление большего количества может быть рискованным даже для молодых людей.
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