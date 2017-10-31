Не ешьте слишком много черной лакрицы на Хеллоуин

31 октября 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Конфеты и угощения из черной лакрицы являются популярной сладостью на Хеллоуин. Из нее можно делать пауков, летучих мышей, червячков и другие пугающие съедобные атрибуты праздника, однако управление по контролю над лекарствами и продуктами США сообщает, что большое количество черной лакрицы вредно для сердца.Вещество в черной солодке под названием глицирризин может привести к снижению уровня калия в теле. Это, в свою очередь, может стать причиной аномальных средечных ритмов, повышения давления, мышечной слабости, отека и даже сердечной недостаточности. Риск особенно велик, если вам больше 40 лет.В течение праздников не стоит есть больше 50 граммов черной лакрицы в сутки. Употребление большего количества может быть рискованным даже для молодых людей.