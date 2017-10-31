2100 городов превышают рекомендуемые уровни загрязнения, ухудшая изменение климата

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Согласно последним оценкам, более 2100 городов во всем мире превышают рекомендуемые уровни атмосферного загрязнения из-за использования твердого горючего топлива. Частицы загрязнения малы и оседают в тканях людей, которые дышат ими, говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.
С 1990 года воздействие тонкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 микрометров увеличилось на 11,2%, говорится в анализе.
«Изменение климата является главной угрозой для здоровья 21-го века. Необходимо что-то делать уже сейчас, - отмечает Хью Монтгомери (Hugh Montgomery), редактор The Lancet по вопросам здравоохранения и изменения климата, директор Института здоровья и работоспособности в Лондонском университетском колледже.
«Загрязнение воздуха является одной из ведущих причин преждевременной смертности во всем мире, - говоритл Пол Уилкинсон, профессор экологической эпидемиологии в Лондонской школе гигиены, который был соавтором отчета. Он подчеркнул, что 803 тысяч смертей только в 21 азиатском регионе связаны с загрязнением воздуха от угля и транспорта на бензине. Всего непосредственно от загрязнения атмосферы в год умирает 9 миллионов человек.
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