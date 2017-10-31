2100 городов превышают рекомендуемые уровни загрязнения, ухудшая изменение климата

31 октября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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По словам международной группы экспертов по климату, глобальное потепление влияет на людей во всем мире, и оно продолжит усиливать свое воздействие, если не будут сделаны адекватные изменения.Согласно последним оценкам, более 2100 городов во всем мире превышают рекомендуемые уровни атмосферного загрязнения из-за использования твердого горючего топлива. Частицы загрязнения малы и оседают в тканях людей, которые дышат ими, говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.С 1990 года воздействие тонкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 микрометров увеличилось на 11,2%, говорится в анализе.«Изменение климата является главной угрозой для здоровья 21-го века. Необходимо что-то делать уже сейчас, - отмечает Хью Монтгомери (Hugh Montgomery), редактор The Lancet по вопросам здравоохранения и изменения климата, директор Института здоровья и работоспособности в Лондонском университетском колледже.«Загрязнение воздуха является одной из ведущих причин преждевременной смертности во всем мире, - говоритл Пол Уилкинсон, профессор экологической эпидемиологии в Лондонской школе гигиены, который был соавтором отчета. Он подчеркнул, что 803 тысяч смертей только в 21 азиатском регионе связаны с загрязнением воздуха от угля и транспорта на бензине. Всего непосредственно от загрязнения атмосферы в год умирает 9 миллионов человек.