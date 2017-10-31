ОАЭ хотят построить город для колонизации Марса стоимость 136 миллионов долларов

31 октября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Космические ученые Объединенных Арабских Эмиратов представили свою собственную 100-летнюю стратегию колонизации Марса на недавней космической конференции в Дубае. В частности, они имеют план по созданию города, имитирующего марсианский, стоимость 136 миллионов долларов.Салем Аль Марри (Salem Al Marri), помощник генерального директора компании MBRSC, отметил, что стратегия рассчитана на долгий срок.Первым проектом в рамках этого плана станет создание собственного Научного города Марса на площади около 2 миллионов квадратных футов прямо рядом с космическим центром Мухаммеда бин Рашида в Дубае. Этот город будет иметь три основных столпа: энергетику, воду и продукты питания, - всего, что нужно для выживания на Красной планете.Также город будет разделен на три сектора, которые представят не только собственный разработки ОАЭ, но и предполагают участие космических агентств других стран. Отдельным станет научно-исследовательский купол для полета на Марс.