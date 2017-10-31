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Главная страница → Раздел: ПрогрессОАЭ хотят построить город для колонизации Марса стоимость 136 миллионов долларов
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ОАЭ хотят построить город для колонизации Марса стоимость 136 миллионов долларов


ОАЭ хотят построить город для колонизации Марса стоимость 136 миллионов долларов
Фото: AmericaRU.com
Космические ученые Объединенных Арабских Эмиратов представили свою собственную 100-летнюю стратегию колонизации Марса на недавней космической конференции в Дубае. В частности, они имеют план по созданию города, имитирующего марсианский, стоимость 136 миллионов долларов.

Салем Аль Марри (Salem Al Marri), помощник генерального директора компании MBRSC, отметил, что стратегия рассчитана на долгий срок.

Первым проектом в рамках этого плана станет создание собственного Научного города Марса на площади около 2 миллионов квадратных футов прямо рядом с космическим центром Мухаммеда бин Рашида в Дубае. Этот город будет иметь три основных столпа: энергетику, воду и продукты питания, - всего, что нужно для выживания на Красной планете.

Также город будет разделен на три сектора, которые представят не только собственный разработки ОАЭ, но и предполагают участие космических агентств других стран. Отдельным станет научно-исследовательский купол для полета на Марс.
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