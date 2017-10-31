На Юпитере две авроры пульсируют в своем собственном ритме

31 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Два странных полярных сияния на Юпитере в рентгеновском диапазоне имеют свою независимую пульсацию.Рентгеновское сияние южного полюса Юпитера не синхронизировано с северным полюсом, показало новое исследование. Ученые обнаружили мощную точку рентгеновского излучения авроры вблизи южного полюса Юпитера, и она ведет себя не так, как ожидали астрофизики. Вместо того, чтобы пульсировать синхронно с северным полярным сиянием, южная горячая точка следует своему собственному ритму. Эксперты надеются получить больше данных об этом явлении от миссии Juno.«Юг имеет эту странную регулярную пульсацию каждые 11 минут, чего нет на севере», - говорит Уильям Данн (William Dunn), астроном из Лондонского университетского колледжа и ведущий автор исследования, опубликованного в Nature Astronomy. По его словам, это отличается от полярных сияний на Земле, где северное и южное в целом зеркально отражают друг друга.Юпитер имеет самые сильные полярные сияния в Солнечной системе, но они очень отличаются от тех, которые происходят на других планетах. В то время, как полярные сияния Земли появляются только во время солнечных бурь, на Юпитере они являются постоянным. Эти мощные авроры генерируются высокоэнергетическими частицами в атмосфере Юпитера и его лунами, взаимодействующими с магнитным полем планеты.