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Главная страница → Раздел: В миреВ Японии арестовали серийного убийцу
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В Японии арестовали серийного убийцу


В Японии арестовали серийного убийцу
Фото: AmericaRU.com
В городе Зама, к юго-западу от Токио, в доме местного жителя Такахиро Шираиши (Takahiro Shiraishi) полиция нашла расчлененный труп в холодильнике. Согласно Associated Press, косвенные признаки говорят о том, что в Японии пойман серийный убийца.

Полиция в Токио арестовала человека, подозреваемого в убийстве, и японские средства массовой информации сообщили, что в его квартире были обнаружены части девяти тел. Поэтому высока вероятность того, что следователи обнаружили серийного убийцу.

Также отмечается, что 27-летний Такахиро Шираиши признался, что убил человека, разрезал тело и положил части в холодильнике, упаковав вместе с кошачьим пометом. Имя, возраст и пол жертвы не разглашаются.

Полиция Токио первоначально расследовала исчезновение 23-летней женщины, которая опубликовала сообщение в Интернете, в котором говорилось, что она ищет человека, покончившего с собой. Камеры на вокзале показали Шираиши вместе с пропавшей женщиной.
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