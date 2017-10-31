В Японии арестовали серийного убийцу

31 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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В городе Зама, к юго-западу от Токио, в доме местного жителя Такахиро Шираиши (Takahiro Shiraishi) полиция нашла расчлененный труп в холодильнике. Согласно Associated Press, косвенные признаки говорят о том, что в Японии пойман серийный убийца.Полиция в Токио арестовала человека, подозреваемого в убийстве, и японские средства массовой информации сообщили, что в его квартире были обнаружены части девяти тел. Поэтому высока вероятность того, что следователи обнаружили серийного убийцу.Также отмечается, что 27-летний Такахиро Шираиши признался, что убил человека, разрезал тело и положил части в холодильнике, упаковав вместе с кошачьим пометом. Имя, возраст и пол жертвы не разглашаются.Полиция Токио первоначально расследовала исчезновение 23-летней женщины, которая опубликовала сообщение в Интернете, в котором говорилось, что она ищет человека, покончившего с собой. Камеры на вокзале показали Шираиши вместе с пропавшей женщиной.