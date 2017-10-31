В Японии арестовали серийного убийцу

Фото: AmericaRU.com
Полиция в Токио арестовала человека, подозреваемого в убийстве, и японские средства массовой информации сообщили, что в его квартире были обнаружены части девяти тел. Поэтому высока вероятность того, что следователи обнаружили серийного убийцу.
Также отмечается, что 27-летний Такахиро Шираиши признался, что убил человека, разрезал тело и положил части в холодильнике, упаковав вместе с кошачьим пометом. Имя, возраст и пол жертвы не разглашаются.
Полиция Токио первоначально расследовала исчезновение 23-летней женщины, которая опубликовала сообщение в Интернете, в котором говорилось, что она ищет человека, покончившего с собой. Камеры на вокзале показали Шираиши вместе с пропавшей женщиной.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Женщинам Саудовской Аравии разрешат посещать стадионы →
- Северная Корея за пятилетку в три года намеренна освоить космос →
- Девять моряков ВМС Британии уволены за наркотики →
- Джим Мэттис заявил, что угроза ядерной атаки КНДР стала сильнее →
- Японскую школьницу заставляли красить волосы в черный цвет →
- Путин запустил четыре баллистических ракеты в рамках ядерных учений →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118833
http://www.americaru.com/news/118833