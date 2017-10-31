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Главная страница → Раздел: ЭкономикаМайкл Джексон вновь стал самой прибыльной мертвой знаменитостью
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Майкл Джексон вновь стал самой прибыльной мертвой знаменитостью


Майкл Джексон вновь стал самой прибыльной мертвой знаменитостью
Фото: AmericaRU.com
Король поп-музыки Майкл Джексон (Michael Jackson) снова возглавил список самых прибыльных уже умерших звезд журнала Forbes.

Восемь лет спустя после смерти Майкл Джексон в пятый раз становится мертвой звездой с самым высоким заработком. В этом году прибыль Джексона составила 75 миллионов долларов. Дополнительные денег принес релиз специальной компиляции музыканта, спецпроектом на CBS и продолжающимся шоу Tribute Cirque de Soleil.

Первые места рейтинга самых прибыльных умерших звезд заняли также Арнольд Палмер (40 миллионов долларов в 2017 году), создатель арахиса Чарльз Шульц, (38 миллионов долларов), Элвис Пресли и Боб Марли. В первой десятки оказался Альберт Эйнштейн, изображения которого принесли его наследниками 10 миллионов долларов.
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