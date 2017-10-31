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Главная страница → Раздел: ЭкономикаИлон Маск показал фото тоннеля, который он роет под Лос-Анджелесом
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Илон Маск показал фото тоннеля, который он роет под Лос-Анджелесом


Илон Маск показал фото тоннеля, который он роет под Лос-Анджелесом
Фото: AmericaRU.com
В Хоторне, штат Калифорния, миллиардер Илон Маск (Elon Musk) продолжает рыть тоннель под землей для создания новой транспортной системы. Владелец SpaceX и Tesla опубликовал фото, как создается тоннель под Лос-Анджелесом.

Новый тоннель позволит автомобилистам ездить на своих личных машинах, а не в поездах метро, и значительно разгрузит дороги мегаполиса. Так считает Илон Маск, который устал от трафика в столице Калифорнии и решили создать сеть тоннелей под городом для проезда машин.

Основатель SpaceX и Tesla написал в Твиттере, что тоннель, который выроют в ближайшие 4 месяца, составит 500 футов высотой и длиной больше 2 миль. В августе муниципальный совет Хоторна предоставил разрешение на рытье тоннеля неподалеку от офиса SpaceX. Он перечет под углом местный аэропорт и несколько улиц города.
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