Трампы отметили Хэллоуин в Белом доме

31 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Южная лужайка Белого Дома была украшена по случаю Хэллоуина. Белый дом превратился из грандиозного здания государственного значения в дом-призрак. Гигантские пауки и их сети висят со стен, а по саду были разбросаны тыквы-светильники с вырезанными на них лицами предыдущих Президентов.Дональд Трамп (Donald Trump) и первая леди Мелания Трамп, устроили костюмированный праздник, раздавали угощения и позировали для фотографов и встречали поток гостей на Южном лужайке.По данным Associated Press, на торжество в Белый дом были приглашены дети из 20 школ в окрестностях и военные семьи. Во время игры «Жизнь или кошелек» дети получили от Трампа конфеты M&M и домашнее печенье.