Трампы отметили Хэллоуин в Белом доме

Фото: AmericaRU.com
Дональд Трамп (Donald Trump) и первая леди Мелания Трамп, устроили костюмированный праздник, раздавали угощения и позировали для фотографов и встречали поток гостей на Южном лужайке.
По данным Associated Press, на торжество в Белый дом были приглашены дети из 20 школ в окрестностях и военные семьи. Во время игры «Жизнь или кошелек» дети получили от Трампа конфеты M&M и домашнее печенье.
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