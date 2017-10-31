В Висконсине пакет с метом нашли в сумке для подарков на Хеллоуин

31 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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В Меномини, штат Висконсин, в сумке для подарков «Жизнь или кошелек» на Хеллоуин был обнаружен пакет с метамфетамином.Один из родителей обнаружил пакет с наркотиками в виде кристаллического порошка в сумке у своего ребенка среди конфет. Он отнес находку в полицию, и тест показал, что это действительно метамфетамин. К счастью, ребенок не проглотил порошок, помещенный в пакет Ziploc.Неясно, как именно попал мет в сумку ребенка, собиравшего угощения в традиционной игре на Хеллоуин – кто-то дал его случайно или умышленно? Полицейские Меномини призывают родителей проверить конфеты своих детей.