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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Висконсине пакет с метом нашли в сумке для подарков на Хеллоуин
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В Висконсине пакет с метом нашли в сумке для подарков на Хеллоуин


В Висконсине пакет с метом нашли в сумке для подарков на Хеллоуин
Фото: AmericaRU.com
В Меномини, штат Висконсин, в сумке для подарков «Жизнь или кошелек» на Хеллоуин был обнаружен пакет с метамфетамином.

Один из родителей обнаружил пакет с наркотиками в виде кристаллического порошка в сумке у своего ребенка среди конфет. Он отнес находку в полицию, и тест показал, что это действительно метамфетамин. К счастью, ребенок не проглотил порошок, помещенный в пакет Ziploc.

Неясно, как именно попал мет в сумку ребенка, собиравшего угощения в традиционной игре на Хеллоуин – кто-то дал его случайно или умышленно? Полицейские Меномини призывают родителей проверить конфеты своих детей.
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