Созданные Россией политические посты в Facebook достигли 126 миллионов американцев

Фото: AmericaRU.com
Представители социальной сети говорят, что около 80 000 постов подобного роды были сделаны до и после президентских выборов 2016 года. Большинство сообщений сосредоточено на раскольнических социальных и политических темах.
Facebook опубликовал цифры перед слушанием в Сенате, где он - вместе с Twitter и Google - будет подробно рассказывать о влиянии России на популярные сайты. Россия неоднократно отрицала утверждения о том, что было оказано влияение на последние президентские выборы в США, в которых Дональд Трамп (Donald Trump) победил Хиллари Клинтон.
В отдельном крупном расследовании независимым адвокатом Робертом Мюллером о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией доказывается участие в этом трех бывших помощников нынешнего Президента.
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