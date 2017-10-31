Созданные Россией политические посты в Facebook достигли 126 миллионов американцев

31 октября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Специалисты Facebook заявляют, что 126 миллионов американских пользователей, возможно, видели контент, загруженный российскими спецслужбами за последние два года и связанный с политикой в Соединенных Штатах.Представители социальной сети говорят, что около 80 000 постов подобного роды были сделаны до и после президентских выборов 2016 года. Большинство сообщений сосредоточено на раскольнических социальных и политических темах.Facebook опубликовал цифры перед слушанием в Сенате, где он - вместе с Twitter и Google - будет подробно рассказывать о влиянии России на популярные сайты. Россия неоднократно отрицала утверждения о том, что было оказано влияение на последние президентские выборы в США, в которых Дональд Трамп (Donald Trump) победил Хиллари Клинтон.В отдельном крупном расследовании независимым адвокатом Робертом Мюллером о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией доказывается участие в этом трех бывших помощников нынешнего Президента.