Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:13 am | Чикаго 3:13 am | Сан-Франциско 1:13 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаСозданные Россией политические посты в Facebook достигли 126 миллионов американцев
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Созданные Россией политические посты в Facebook достигли 126 миллионов американцев


Созданные Россией политические посты в Facebook достигли 126 миллионов американцев
Фото: AmericaRU.com
Специалисты Facebook заявляют, что 126 миллионов американских пользователей, возможно, видели контент, загруженный российскими спецслужбами за последние два года и связанный с политикой в Соединенных Штатах.

Представители социальной сети говорят, что около 80 000 постов подобного роды были сделаны до и после президентских выборов 2016 года. Большинство сообщений сосредоточено на раскольнических социальных и политических темах.

Facebook опубликовал цифры перед слушанием в Сенате, где он - вместе с Twitter и Google - будет подробно рассказывать о влиянии России на популярные сайты. Россия неоднократно отрицала утверждения о том, что было оказано влияение на последние президентские выборы в США, в которых Дональд Трамп (Donald Trump) победил Хиллари Клинтон.

В отдельном крупном расследовании независимым адвокатом Робертом Мюллером о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией доказывается участие в этом трех бывших помощников нынешнего Президента.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118823
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus