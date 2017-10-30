Правильное питание – здоровые зубы

30 октября 2017 года, 20:51

Фото: AmericaRU.com

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Есть что-то милое в улыбках детей, у которых молочные зубы меняются на постоянные. Однако как гарантировать, что в дальнейшем полость рта останется здоровой.Ученые из Квебека обнаружили, что профилактика имеет важное значение для здоровья зубов, но выбор еды школьниками играет ведущую роль в появлении кариеса у детей возрасте от 8 до 10 лет. Выбор продуктов питания в школах и за ее пределами сильно различается и влияет на общее состояние здоровья детей. Это среда, за которой часто тщательно наблюдают, чтобы оценить ее влияние на распространенность ожирения, но редко по отношению к кариесу.В течение двух лет исследовательская группа анализировала различные факторы, влияющие на 330 школьников из 200 школ, включая социально-экономические, питание в школе и программы профилактики. Согласно их выводам, программы, способствующие здоровому питанию и хорошей гигиене полости рта, имели положительное, но относительно скромное влияние по сравнению с едой детей и социально-экономической средой.Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Preventive Medicine».