Ученые рассказали, как нужно правильно худеть

Фото: AmericaRU.com
В эксперименте приняли участие две группы, которые худели в течение двух лет оперативным и неоперативным способом. Ученые определили, что делиться своими небольшими победами над килограммами и неудачами на пути к достижению цели является ключевой частью успеха. Они отметили, что в этом важным моментом выступают обязательства перед общественностью.
«В нашем исследовании мы обнаружили, что социальная идентичность мотивирует общественную приверженность делу для достижения цели. Обмен личной информацией и фотографиями в виртуальном пространстве является ключевым фактором в мотивации поведения», - пишут исследователи.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Interactive Marketing».
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