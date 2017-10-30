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Ученые рассказали, как нужно правильно худеть


Ученые рассказали, как нужно правильно худеть
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, проведенное специалистами American University Kogod School of Business, показало, что при похудении важно делиться своими достижениями с другими.

В эксперименте приняли участие две группы, которые худели в течение двух лет оперативным и неоперативным способом. Ученые определили, что делиться своими небольшими победами над килограммами и неудачами на пути к достижению цели является ключевой частью успеха. Они отметили, что в этом важным моментом выступают обязательства перед общественностью.

«В нашем исследовании мы обнаружили, что социальная идентичность мотивирует общественную приверженность делу для достижения цели. Обмен личной информацией и фотографиями в виртуальном пространстве является ключевым фактором в мотивации поведения», - пишут исследователи.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Interactive Marketing».
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