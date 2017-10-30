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Качество сна влияет на страх


Качество сна влияет на страх
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что высокое качество сна связано со снижением активности в областях мозга, отвечающих за страх. Это говорит о том, что хороший сон может быть полезным предиктором восприимчивости к посттравматическому стрессовому расстройству.

Нарушения сна являются общей чертой у людей, страдающих ПТСР. Предыдущие исследования были сосредоточены на понимании того, как качество сна влияет на поддержание уже установленных воспоминаний о страхе. Специалисты Университета Рутгерса обнаружили, что у тех участников, которые проводили больше времени в фазе быстрого сна, во время ощущения страха демонстрировалась более слабая активность в миндалевидном теле, гиппокампе и вентромедиальной префронтальной коре головного мозга.

Повторный эксперимен показал, что сон в стадии, сопровождающейся быстрыми движениями глазных яблок, снижает уровень норадреналина в мозге, что может ослабить чувствительность человека к источникам страха.
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