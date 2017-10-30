Сгорела часть истории Кремниевой долины

Фото: AmericaRU.com
По словам The Press Democrat, лесной пожар добрался до штаб-квартиры Fountaingrove Keysight Technologies, который является одним из ключевых звеньев HP Agilent Technologies, и сжег все личные и деловые документы соратников Hewlett-Packard Уильяма Хьюлетта (William Hewlett) и Дэвиса Паккарда (David Packard). В 2005 году эти документы оценили в 2 миллиона долларов. Ранее документы хранились в специальных хранилищах, защищенных огнестойким покрытием.
Хьюлетт и Паккард основали свою компанию в 1939 году, начав работу в гараже Пало-Альто, который сейчас называют «местом рождения Кремниевой долины». Позднее, уже в 70-х годах, компания имела достаточный опыт в разработке вычислительной техники, чтобы перейти к производству персональных компьютеров. Самих основателей HP давно нет в живых. Уильям
Хьюлетт умер в 2001 году в возрасте 87 лет, а Дэвид Паккард — в 1996 году, когда ему было 83 года.
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