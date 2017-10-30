Сгорела часть истории Кремниевой долины

30 октября 2017 года, 18:54

Фото: AmericaRU.com

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2017 год оказался суровым годом для севера Калифорнии, где серия лесных пожаров уничтожила тысячи гектар земли и стала причиной гибели множества людей. По некоторым данным, сгорело 5300 зданий на 36 807 акров земли, охваченными пожарами. Но кроме этого, выяснилось, что при пожаре были утеряны уникальные документы массового производителя ПК Hewlett-Packard (теперь это две отдельные компании), в которых прослеживается история первых лет существования Кремниевой долины.По словам The Press Democrat, лесной пожар добрался до штаб-квартиры Fountaingrove Keysight Technologies, который является одним из ключевых звеньев HP Agilent Technologies, и сжег все личные и деловые документы соратников Hewlett-Packard Уильяма Хьюлетта (William Hewlett) и Дэвиса Паккарда (David Packard). В 2005 году эти документы оценили в 2 миллиона долларов. Ранее документы хранились в специальных хранилищах, защищенных огнестойким покрытием.Хьюлетт и Паккард основали свою компанию в 1939 году, начав работу в гараже Пало-Альто, который сейчас называют «местом рождения Кремниевой долины». Позднее, уже в 70-х годах, компания имела достаточный опыт в разработке вычислительной техники, чтобы перейти к производству персональных компьютеров. Самих основателей HP давно нет в живых. УильямХьюлетт умер в 2001 году в возрасте 87 лет, а Дэвид Паккард — в 1996 году, когда ему было 83 года.