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Главная страница → Раздел: ЭкономикаAmazon снова добавит Audible на бюджетные модели
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Amazon снова добавит Audible на бюджетные модели


Amazon снова добавит Audible на бюджетные модели
Фото: AmericaRU.com
Кампания Amazon спешит порадовать новых и потенциальных владельцев бюджетных ридеров. Электронная книга начального уровня Kindle позволит слушать аудиокниги.

По сообщению The Digital Reader, самый дешевый представитель ридеров от Amazon за 79.99 долларов обзаведется поддержкой функции Audible. Отмечается, что поддержка Audible будет «доступна в ближайшие месяцы».

Basic Kindles использовала поддержку Audible, но Amazon иъяла эту функцию на своих последних моделях. И теперь, основной Kindle Amazon снова сможет похвастаться поддержкой Audible.

Любопытно, но более дорогие модели, такие как Kindle Paperwhite и Kindle Voyage, ценник которых варьируется от 120 до 200 долларов, не имеют поддержки Audible. Эта функция доступна на моделях типа Kindle Oasis, цена которых начинается от 249.99 долларов.

Amazon приобрела Audible в 2008 году за 300 миллионов долларов. Прошлой осенью онлайновый розничный гигант добавил Audible в список преимуществ, которые приходят с подпиской на Prime. Теперь пользователи могут пользоваться неограниченным свободным доступом к аудиовизуальным каналам, а также большим выбором аудиокниг из каталога Audible.
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