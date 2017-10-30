Женщинам Саудовской Аравии разрешат посещать стадионы

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Об этом в воскресенье объявило Главное спортивное управление Саудовской Аравии. Для того, чтобы женщины смогли посещать спортивные мероприятия, в трех крупных городах: Эр-Риад, Джидда и Даммам будут переоборудованы стадионы. В том числе международный стадион короля Фахда в Эр-Риаде и спортивный комплекс короля Абдуллы в Джидде.
Пока не известно, как будут регулироваться посещение женщин и детей вместе с мужчинами, и в каком положении будут одинокие женщины по сравнению к семейным женщинам. Многие общественные места, куда допускаются женщины, например, общественный транспорт, парки и пляжи, разделены.
Женщины по-прежнему считаются гражданами второго сорта в Саудовской Аравии. Им требуется разрешение от опекунов-мужчин, таких как отец, муж или брат, чтобы путешествовать, получать паспорта, подписывать контракты и вступать в брак или разводиться. Они должны следовать строгому дресс-коду в соответствии с консервативным исламским законодательством.
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