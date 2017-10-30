Северная Корея за пятилетку в три года намеренна освоить космос

30 октября 2017 года, 17:13

Фото: AmericaRU.com

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Пхеньян объявил о своих новых амбициозных планах по космической программе, направленной на то, чтобы положить начало «космической экспансии» Северной Кореи.В статье, опубликованной в газете «Нодонг синмун» (главный рупор правящей Рабочей партии Центрального комитета Северной Кореи), подробно изложен пятилетний план Государственного космического развития, направленный на создание системы спутниковой связи к лету 2019 года, что должно содействовать «экономическому развитию».После окончания ядерных испытаний, страна намерена сосредоточить свои усилия на космической программе. Однако США считают, что космическая программа является лишь ширмой для разработки ракет военного назначения, так как технологии ракет для выведения на орбиту спутников похожа с технологией ракет, которые доставляют ядерные боеголовки.В статье также процитировали Ким Чен Ына (Kim Jong Un), который сказал, что «Вселенная огромна для человечества, в этом бесконечном пространстве нет границ подобным тем, которые проводят на земле и на море».«Нам необходимо ускорить создание научно-технического центра, в кратчайшие сроки начать делать новые шаги в развитии науки и техники, открыть новую эпоху научного прогресса и добиться революционных изменений в строительстве социализма», - сказал лидер КНДР в другой статье.