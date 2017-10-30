Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:43 am | Чикаго 10:43 am | Сан-Франциско 8:43 am
Главная страница → Раздел: В миреСеверная Корея за пятилетку в три года намеренна освоить космос
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Северная Корея за пятилетку в три года намеренна освоить космос


Северная Корея за пятилетку в три года намеренна освоить космос
Фото: AmericaRU.com
Пхеньян объявил о своих новых амбициозных планах по космической программе, направленной на то, чтобы положить начало «космической экспансии» Северной Кореи.

В статье, опубликованной в газете «Нодонг синмун» (главный рупор правящей Рабочей партии Центрального комитета Северной Кореи), подробно изложен пятилетний план Государственного космического развития, направленный на создание системы спутниковой связи к лету 2019 года, что должно содействовать «экономическому развитию».

После окончания ядерных испытаний, страна намерена сосредоточить свои усилия на космической программе. Однако США считают, что космическая программа является лишь ширмой для разработки ракет военного назначения, так как технологии ракет для выведения на орбиту спутников похожа с технологией ракет, которые доставляют ядерные боеголовки.

В статье также процитировали Ким Чен Ына (Kim Jong Un), который сказал, что «Вселенная огромна для человечества, в этом бесконечном пространстве нет границ подобным тем, которые проводят на земле и на море».

«Нам необходимо ускорить создание научно-технического центра, в кратчайшие сроки начать делать новые шаги в развитии науки и техники, открыть новую эпоху научного прогресса и добиться революционных изменений в строительстве социализма», - сказал лидер КНДР в другой статье.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118809
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus