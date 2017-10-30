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Трампу показали средний палец


Трампу показали средний палец
Фото: AmericaRU.com
Президент Дональд Трамп, покинув Национальный гольф-клуб, где он провел весь субботний день на берегу реки Потомак, нарвался на велосипедистку, которая показала президенту средний палец. Общественность в социальных сетях посчитала поступок женщины героическим и достойным, чтобы войти в историю США.

Длинная колонна президентского кортежа из черных внедорожников, не успев отъехать далеко от гольф-клуба, нарвалась на негативную реакцию прохожих. По словам репортера «The Guardian», один из прохожих демонстративно опустил палец вниз.

Затем кортеж поравнялся с велосипедисткой в шлеме, которая держала оттопыренный средний палец в сторону внедорожников до тех пор, пока машины ее не обогнали.

Сей жест был запечатлен на фото для анналов истории гражданских протестов в США.

Стив Херман (Steve Herman), репортер «Голоса Америки» оказался свидетелем этого исторического события. По его словам, когда велосипедистка догнала кортеж на светофоре, то повторила то, что некоторые назвали «символом импичмента».

«Нет, увы, ее имя кануло в Лету», - сказал репортер.

Совершенно не известно, было ли видно президенту, который скрывался за тонированными броненепробиваемыми стеклами, как жестоко с ним поступили.
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