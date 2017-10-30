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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПри попытке самоубийства на шоссе подросток убил девушку-водителя
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При попытке самоубийства на шоссе подросток убил девушку-водителя


При попытке самоубийства на шоссе подросток убил девушку-водителя
Фото: AmericaRU.com
По словам полиции, 12-летний подросток спрыгнул с эстакады на межгосударственное шоссе 66 на севере Вирджинии. При падении он упал на автомобиль, убив водителя.

Происшествие случилось в округе Фэрфакс. Пресс-секретарь полиции штата Вирджиния Коринн Геллер (Corinne Geller) сообщила в своем заявление, что мальчик упал на «Ford Escape», что привело к смерти водителя. Полиция штата считает инцидент попыткой самоубийством, сообщает филиал канала CBS - WUSA-TV.

Водителем форда была 22-летняя Мариса Харрис (Marisa Harris) из Олни, штат Мэриленд. Он погибла сразу на месте происшествия. Семья девушки сказала, что ее бойфренд, который сидел на пассажирском сиденье, взял машину под свое управление. Подросток, упавший на машину, был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами.

WUSA-TV сообщает, что Харрис изучала консультирование по вопросам психического здоровья в аспирантуре Университета Мэримаунт. Мать девушки назвала трагедию «ироничной», заявив, что 12-летний мальчик, который ее убил, мог стать отличным экземпляром для исследований ее дочери.
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