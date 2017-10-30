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Опиоиды – не первая эпимедия наркотиков в США


Опиоиды – не первая эпимедия наркотиков в США
Фото: AmericaRU.com
Опиоидный кризис признан национальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. И хотя Президент Дональд Трамп (Donald Trump) сказал: «Никто не видел ничего похожего на то, что происходит сейчас», - на самом деле он ошибается. Опиоиды – не первая эпидемия зависимости от лекарств у американцев.

В частности, крупная вспышка произошла после гражданской войны, когда солдаты и просто раненые пристрастились к новому фармацевтическому препарату, названному морфином - одним из первых антропогенных опиоидов. Еще один кризис произошел в начале 1900-х годов - после того, как был разработан другой препарат, помогающий «вылечить» зависимость от морфина Его назвали героин.

Кокаин также был разработан фармацевтами и продан, чтобы помочь против морфина. Он очищал носовые проходы и стал официальным средством защиты. В 1910 году президент Уильям Х. Тафт сказал Конгрессу, что кокаин является самой серьезной проблемой наркотиков, с которой когда-либо сталкивалась страна.

В течение следующего столетия Америку терзали эпидемии зависимости от кокаина, героина и других наркотиков, таких как метамфетамин, продаваемый в качестве диетического препарата, говорит Дэвид Кордрейт, историк Университета Северной Флориды, который написал книгу об эпидемии наркотиков в США.

Большинство эпидемий наркотиков США за последние два столетия были спровоцированы фармацевтическими компаниями и врачами, которые подталкивали продажи лекарств, которые постепенно становились захватывающими и опасными.
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