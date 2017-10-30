Наука грусти: причины «зимней депрессии»

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Около 80% страдающих «зимней грустью» - женщины, особенно в среднем возрасте. Также влияет на это состояние ежегодный ритуал перевода часов на зимнее время – оно может ощущаться как недостаток энергии, снижение удовольствия и необходимость большего числа часов сна. Но для 6% населения Великобритании и 2-8% людей в других северных странах, таких как Канада, Дания и Швеция, эти симптомы настолько серьезны, что люди не могут нормально работать. Они страдают от особой формы депрессии, вызванной изменениями в сезонах, называемыми сезонным аффективным расстройством.
Кроме чувства депрессии, это состояние характеризуется также хроническими простудами, повышенной тягой к сладкому, увеличением веса. «Люди, которые действительно сезонное аффективное расстройство, болеют так же, как люди с серьезной депрессией», - говорит Бренда МакМахон (Brenda McMahon), психиатр-исследователь из Копенгагенского университета.
Около 10-15% населения имеют легкую форму САД. Эти люди осенью и зимой страдают от многих упомянутых симптомов, но у них нет клинической депрессии. Ученые считают, что проявление этого синдрома связано с эволюцией, с поведенческими циклами предков, которые направлены на энергосбережение.
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