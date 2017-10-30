NASA настраивается на Хеллоуин и публикует свой плейлист жутких саундтреков

Фото: AmericaRU.com
«Для Хэллоуина мы собрали компиляцию неуловимых«звуков» других планет и свистящего гелия. Они непременно вызовут у слушателей мурашки ужаса», - говорится в заявлении на сайте NASA.
Плейлист включает в себя множество разнообразных звуков из нескольких миссий космического агентства, Это звуки Юпитера, Сатурна и других небесных тел. Чтобы добавить немного сумасшествия и страха в этот жуткий сезон, NASA сформировало список на 20 треков.
Треки - это фактически вывод данных. Когда астрономы преобразуют показания, захваченные различными космическими зондами и их инструментами, они преобразуются в звуковые волны.
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