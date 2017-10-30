Самое раннее зарегистрированное солнечное затмение помогает определить историю египетских фараонов

30 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Исследователи определили дату самого старого зафиксированного солнечного затмения. Это событие произошло 30 октября 1207 года до нашей эры, оно упоминается в Библии и может иметь последствия для хронологии древнего мира.Используя комбинацию библейского текста и древних египетских свитков, исследователи смогли уточнить даты истории египетских фараонов, в частности, время царствования Рамсеса Великого. Результаты опубликованы в журнале «Astronomy & Geophysics» Королевского астрономического общества.Библейский текст, о котором идет речь, исходит из книги Ветхого Завета Иисуса Навина и оставался неразгаданным библейскими учеными на протяжении веков. В нем записано, что после того, как Иисус Навин привел народ Израиля в Ханаан - регион древнего Ближнего Востока, охвативший современный Израиль и Палестину, - он молился: «Солнце, остановись в Гаваоне и Луне, в Долине Айялона. Солнце остановилось, и Луна остановилась, пока народ не отомстил своим врагам ».«Если эти слова описывают реальное наблюдение, то произошло крупное астрономическое событие - вопрос, который мы должны выяснить», - сказал соавтор доклада профессор сэр Колин Хамфрис из университета Кембриджа.«Современные переводы на английском языке обычно интерпретируют этот текст как означающий, что солнце и луна перестали двигаться, - сказал Хамфрис. - Но, возвращаясь к оригинальному еврейскому тексту, мы определили, что альтернативный смысл может заключаться в том, что солнце и луна просто перестали делать то, что они обычно делают: они перестали сиять. В этом контексте еврейские слова могут иметь в виду солнечное затмение».Независимые свидетельства того, что израильтяне были в Ханаане между 1500 и 1050 годом до н.э., можно найти в Мернептате Стеле, египетском тексте, датированном периодом правления фараона Мернептаха, сына известного фараона Рамсеса Великого. Большой гранитный блок, хранящийся в Египетском музее в Каире, был вырезан на пятом году правления Мернептаха и упоминает кампанию в Ханаане, в которой он победил народ Израиля.