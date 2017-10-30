Мик Джаггер встречается с продюсером, которая моложе его на 52 года

30 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер (Mick Jagger) был замечен в Париже вместе с 22-летней Нур Асфаллах, начинающим кинопродюсером. Похоже, музыкант заводит себе все более молодых подруг – новая девушка младше Джагера на 52 года.Звезды были замечены в Париже вместе после концерта Rolling Stones. Поскольку группа завершила свой 14-дневный тур No Filter в среду, Джаггер провел в Городе любви с новой подругой несколько дней.По данным британского The Sun, 22-летняя продюсер и 74-летний рок-музыкант оставались в частной квартире в пригороде Парижа. «У Мика все еще есть легендарное обаяние, но даже группа была удивлена, как молодая красавица Нур приехала в Париж, чтобы увидеть его», - говорят инсайдеры.