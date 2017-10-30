Кевин Спейси признался, что он – гей

Фото: AmericaRU.com
Актер сериала «Звездный путь. Дискавери» Энтони Рапп в недавнем интервью публично обвинил Кевина Спейси, звезду «Планеты Ка-Пекс» и «Американской красоты», двухкратного лауреата премии «Оскар», в том, что тот делал ему непристойные предложения, когда Раппу было только 14 лет. В ответ Спейси признался, что действительно является геем, и извинился за свои домогательства.
В своих аккаунтах в соцсетях Спейси написал: «Я очень уважаю и восхищаюсь Энтони Раппом как актером. Я, честно говоря, не помню встречи с ним более 30 лет назад. Но есл я поступал так, как он описывает, я приношу ему искренние извинения».
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