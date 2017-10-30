На вечеринке по случаю Хеллоуина трое расстреляны человеком, переодетым в Санта-Клауса

30 октября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118791

Полиция Остина, штат Техас, заявляет, что мужчина, одетый, как Санта-Клаус, арестован за расстрел трех человек на вечеринке по случаю Хэллоуина. Все трое оказались живы, по получили тяжелые ранения.Две жертвы, мужчина и женщина в возрасте 30 лет, имели критические, опасные для жизни травмы. Третья жертва, также женщина около 30, также получила ранение, однако ее жизни угрозы нет. Еще один человек пострадал незначительно.Стрелок был арестован в доме на той же улице, где происходила стрельба. Согласно предварительным данным, он начал стрелять в людей не случайно.