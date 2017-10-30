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Главная страница → Раздел: События/СкандалыНа вечеринке по случаю Хеллоуина трое расстреляны человеком, переодетым в Санта-Клауса
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На вечеринке по случаю Хеллоуина трое расстреляны человеком, переодетым в Санта-Клауса


На вечеринке по случаю Хеллоуина трое расстреляны человеком, переодетым в Санта-Клауса
Фото: AmericaRU.com
Полиция Остина, штат Техас, заявляет, что мужчина, одетый, как Санта-Клаус, арестован за расстрел трех человек на вечеринке по случаю Хэллоуина. Все трое оказались живы, по получили тяжелые ранения.

Две жертвы, мужчина и женщина в возрасте 30 лет, имели критические, опасные для жизни травмы. Третья жертва, также женщина около 30, также получила ранение, однако ее жизни угрозы нет. Еще один человек пострадал незначительно.

Стрелок был арестован в доме на той же улице, где происходила стрельба. Согласно предварительным данным, он начал стрелять в людей не случайно.
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