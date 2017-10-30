На вечеринке по случаю Хеллоуина трое расстреляны человеком, переодетым в Санта-Клауса

Фото: AmericaRU.com
Две жертвы, мужчина и женщина в возрасте 30 лет, имели критические, опасные для жизни травмы. Третья жертва, также женщина около 30, также получила ранение, однако ее жизни угрозы нет. Еще один человек пострадал незначительно.
Стрелок был арестован в доме на той же улице, где происходила стрельба. Согласно предварительным данным, он начал стрелять в людей не случайно.
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