Беглый заключенный из Западной Вирджинии пытался пересечь границу с Мексикой

Фото: AmericaRU.com
По информации полиции, 44-летний Тодд Уэйн Бойес (Todd Wayne Boyes), из Колдуэлла, штат Огайо, пытался покинуть пределы США и скрыться от правосудия. Заключенного, который сбежал из тюрьмы в 4 утра в воскресенье, пытался пересечь границу через реку Рио-Гранде в Ларедо, штат Техас и был пойман пограничной службой США.
Бойеса проверили медики, а затем его отправили в тюрьму округа Уэбб в Техасе. Четыре сотрудника тюрьмы в Западной Вирджинии находятся под следствием в связи с побегом и отстранены от работы. Бойесу грозит увеличение срока до 20 лет заключения из-за побега и угона автомобиля. Первоначальный срок он получил из-за покушения на убийство полицейского Чарлстона.
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