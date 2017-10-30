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Главная страница → Раздел: События/СкандалыБеглый заключенный из Западной Вирджинии пытался пересечь границу с Мексикой
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Беглый заключенный из Западной Вирджинии пытался пересечь границу с Мексикой


Беглый заключенный из Западной Вирджинии пытался пересечь границу с Мексикой
Фото: AmericaRU.com
Беглый заключенный из тюрьмы Западной Вирджинии был пойман рядом с мексиканской границей в Техасе, сообщают местные власти.

По информации полиции, 44-летний Тодд Уэйн Бойес (Todd Wayne Boyes), из Колдуэлла, штат Огайо, пытался покинуть пределы США и скрыться от правосудия. Заключенного, который сбежал из тюрьмы в 4 утра в воскресенье, пытался пересечь границу через реку Рио-Гранде в Ларедо, штат Техас и был пойман пограничной службой США.

Бойеса проверили медики, а затем его отправили в тюрьму округа Уэбб в Техасе. Четыре сотрудника тюрьмы в Западной Вирджинии находятся под следствием в связи с побегом и отстранены от работы. Бойесу грозит увеличение срока до 20 лет заключения из-за побега и угона автомобиля. Первоначальный срок он получил из-за покушения на убийство полицейского Чарлстона.
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