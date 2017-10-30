Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:13 am | Чикаго 3:13 am | Сан-Франциско 1:13 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаРейтинг Трампа упал до самого низкого уровня
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня


Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня
Фото: AmericaRU.com
Опрос NBC News и Wall Street Journal показал, что рейтинг Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) упал до самого низкого уровня с момента вступления в должность.

Согласно опросу, почти половина избирателей хотят, чтобы их голосование в 2018 года было посланием для большинства демократов в Конгрессе, чтобы «подвинуть» Трампа и республиканцев. Тридцать восемь процентов американцев говорят, что одобряют работу Трампа, при этом в самом начале его срока 58% выражали одобрение в его адрес.
Предыдущий рекорд падения рейтинга Трампа был в мае – 39%.

«Это его худший показатель до сих пор. Мы видим, как Трамп теряет свою базу», - говорит Фред Янг (Fred Yang) из Hart Research Associates, который провел этот опрос вместе с социологом Биллом Макинтуром и его командой из «Стратегии общественного мнения».
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118787
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus