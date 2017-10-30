Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня

Фото: AmericaRU.com
Согласно опросу, почти половина избирателей хотят, чтобы их голосование в 2018 года было посланием для большинства демократов в Конгрессе, чтобы «подвинуть» Трампа и республиканцев. Тридцать восемь процентов американцев говорят, что одобряют работу Трампа, при этом в самом начале его срока 58% выражали одобрение в его адрес.
Предыдущий рекорд падения рейтинга Трампа был в мае – 39%.
«Это его худший показатель до сих пор. Мы видим, как Трамп теряет свою базу», - говорит Фред Янг (Fred Yang) из Hart Research Associates, который провел этот опрос вместе с социологом Биллом Макинтуром и его командой из «Стратегии общественного мнения».
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