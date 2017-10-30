Грузовик врезался в телегу с лошадью. Трое детей погибли, шесть взрослых ранены

Фото: AmericaRU.com
Авария произошла около 8:34 утра в Шеридане, расположенном примерно в 45 милях к северо-востоку от Гранд-Рапидс, сообщает Fox 17. Грузовик, ехавший на восток, врезался в телегу и «снес ее». В ней ехало 9 человек, в результате аварии погибли 7-летняя и 9-летняя девочки и 12-летний мальчик. Шесть других пассажиров телеги были доставлены в больницы в критическом состоянии. Лошадь катастрофу чудом пережила и не пострадала.
Водитель грузовика оказался невредим. Он остался на месте и дал показания полиции. Его проверяют на состояние опьянения.
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