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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБокал красного вина делает женщин плодовитее
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Бокал красного вина делает женщин плодовитее


Бокал красного вина делает женщин плодовитее
Фото: AmericaRU.com
Недавнее исследование показало, что употребление хотя бы одного бокала красного вина в неделю повышает фертильность у женщин.

Ученые в США провели исследования, чтобы выяснить, как алкоголь влияет на запас яйцеклеток у женщин: их количество, здоровье и жизнеспособность ее яиц.
Команда из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури, обнаружила, что пять или более бокалов красного вина в месяц оказали положительное влияние на плодовитость женщин.

Исследователи считают, что ключевым компонентом красного вина может быть ресвератрол - антиоксидант, обнаруженный в красном винограде, чернике и какао. Эта молекула защищает клетки от биологического стресса.
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