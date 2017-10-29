Бокал красного вина делает женщин плодовитее

Фото: AmericaRU.com
Ученые в США провели исследования, чтобы выяснить, как алкоголь влияет на запас яйцеклеток у женщин: их количество, здоровье и жизнеспособность ее яиц.
Команда из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури, обнаружила, что пять или более бокалов красного вина в месяц оказали положительное влияние на плодовитость женщин.
Исследователи считают, что ключевым компонентом красного вина может быть ресвератрол - антиоксидант, обнаруженный в красном винограде, чернике и какао. Эта молекула защищает клетки от биологического стресса.
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