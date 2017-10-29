Джефф Безос стал самым богатым человеком на Земле

Фото: AmericaRU.com
Безос завершил день в пятницу, став на 5 миллиардов долларов богаче, чем соучредитель Microsoft и номер один в списке самых богатых людей Билл Гейтс, сообщает Bloomberg Billionaires Index. Гейтс имеет состояние в размере 88,7 миллиардов долларов.
53-летний Безос, который также владеет The Washington Post, уже давно наступал Гейтсу на пятки. Во время июльского взлета цен на акции Amazon он опередил лидера, но ненадолго. Теперь его отрыв стал уверенным.
Акции Amazon взлетели на 13% в в пятницу, что стало самым большим скачком за 2,5 года. Такой скачок произошел после отчетного дохода за третий квартал, превысил ожидания аналитиков для компании. Ранее в этом году Amazon приобрела Whole Foods за 13,7 миллиардов долларов – это крупнейшая покупка ритейлера в истории.
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