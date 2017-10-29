Новый конец света – 19 ноября

Фото: AmericaRU.com
Христианский нумеролог Дэвид Мид ранее пугал нас концом света. На этот раз его единомышленники переносят апокалипсис на 19 ноября этого года. Группа искателей необычных явлений в космосе заявила о том, что якобы заметила движение так называемой «Черной звезды», или планеты Х, или Нибиру.
NASA скептически относится к ее существованию, но это не помешало американскому космическому агентству потратить большие суммы на охоту на Нибиру. Астрономы запускали Micron All Star Survey - инфракрасное исследование ночного неба, с помощью которого NASA проводила поиск псевдо-звезд, известных как коричневые карлики. Теория последователей Нибиру состоит в том, что этот коричневый карлик, массивный кусок газа и пыли, врежется в Землю и принесет конец нашей цивилизации. Агентство никакого коричневого карлика так и не обнаружило.
Дэвид Мид связывает растущее число землетрясений и извержений вулканов в последние недели с приближением Нибиру. Писатель Терраль Крофт (Terral Croft) считает, что большой подъем землетрясений дойдет кульминации 19 ноября.
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