Новый конец света – 19 ноября

29 октября 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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На 19 ноября намечен новый армагеддон – Земля якобы все же столкнется с невидимой планетой X Нибиру, и это станет причиной землетрясений, извержения вулканов и уничтожения человечества.Христианский нумеролог Дэвид Мид ранее пугал нас концом света. На этот раз его единомышленники переносят апокалипсис на 19 ноября этого года. Группа искателей необычных явлений в космосе заявила о том, что якобы заметила движение так называемой «Черной звезды», или планеты Х, или Нибиру.NASA скептически относится к ее существованию, но это не помешало американскому космическому агентству потратить большие суммы на охоту на Нибиру. Астрономы запускали Micron All Star Survey - инфракрасное исследование ночного неба, с помощью которого NASA проводила поиск псевдо-звезд, известных как коричневые карлики. Теория последователей Нибиру состоит в том, что этот коричневый карлик, массивный кусок газа и пыли, врежется в Землю и принесет конец нашей цивилизации. Агентство никакого коричневого карлика так и не обнаружило.Дэвид Мид связывает растущее число землетрясений и извержений вулканов в последние недели с приближением Нибиру. Писатель Терраль Крофт (Terral Croft) считает, что большой подъем землетрясений дойдет кульминации 19 ноября.