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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканца случайно заперли в холодильнике магазина с пивом, и он пил всю ночь
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Американца случайно заперли в холодильнике магазина с пивом, и он пил всю ночь


Американца случайно заперли в холодильнике магазина с пивом, и он пил всю ночь
Фото: AmericaRU.com
В Маршфилде, штат Висконсин, 38-летний мужчина оказался заперт в холодильнике для напитков продуктового магазина на ночь. Он решил не терять время и пил всю ночь, сообщает местная полиция.

Человек, имя которого разглашается, сказал полиции, что он пошел купить немного пива и оказался в ловушке в холодильнике магазина Kwik Trip. Он был заперт с вечера на несколько часов. Вместо того, чтобы просто разбить стеклянную дверь и выйти, он решил подождать спасения внутри и согреться, потребляя товар.

Клиент сообщил сотрудникам Kwik Trip, что человек находился в пивном холодильнике около 5:50 утра в среду.
Когда сотрудники открыли дверь, мужчину вышел из магазина, не заплатив за то, что он выпил: бутыль пива и три банки солодового ликера. Он также упал на стойку ящиков из пива, развалив три из них. Магазин требует наказать мужчину за кражу.
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