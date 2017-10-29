Снег в октябре означает, что в Америке будет очень снежная зима?

Фото: AmericaRU.com
В конце этой недели снег слоем до 2 сантиметров выпал на северо-востоке и в части Среднего Запада. Снег таял при контакте с землей в некоторых районах, поэтому количество снега сильно варьировалось. Метеорологическое бюро Миннесоты опубликовало прогноз на зиму, поскольку многие американцы посчитали, что ранний снег – предвестник снежного сезона. Оказалось, что октябрьский снег никак не отражает будущую зиму, которая будет не слишком снежной, говорят метеорологи.
Даже настойчиво заснеженная осень не может «обещать» грядущих снегопадов в зиму, говорят метеорологи Миннесоты. В частности, в 1991 году в крупных городах был отмечен рекорд для октябрьского снега, однако зима была далеко не самой богатой на осадки.
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